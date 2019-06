Casi di legionella nella Marsica, muore uno dei cinque pazienti ricoverati all’ospedale di Avezzano

Avezzano. E’ morto uno dei cinque pazienti ricoverati all’ospedale di Avezzano per Legionella. Si tratta di una donna che era finita nella struttura marsicana nei giorni scorsi dopo la diagnosi di legionella. Il decesso è avvenuto ieri. La paziente, secondo quanto riportato dal Centro, soffriva anche di problemi cardiaci che insieme all’infezione batterica avrebbero causato il decesso. Ora il caso più grave resta quello di un anziano ricoverato in rianimazione a causa delle sue condizioni.

I casi dall’inizio dell’anno erano tre, distribuiti in vari mesi. Ora se ne sono aggiunti cinque in un arco di tempo molto ristretto. Degli altri tre pazienti, due sono assistiti nel reparto di medicina e uno in malattie infettive. L’anziano, di 82 anni, è affetto da problematiche pregresse, tra cui crisi respiratorie. Ora è in condizioni critiche. Le malattie di cui è già affetto, insieme all’età, lo rendono più vulnerabile agli effetti della legionella.

La Asl nei giorni scorsi aveva rassicurato, parlando di casi nella norma e sostenendo che “quattro casi di legionella in pochi giorni sono una coincidenza non infrequente”. La Asl ha sostenuto in questi giorni che la vicenda “rientra nelle casistiche e che non suscita particolare preoccupazione”. Rassicurazioni che stridono però con la situazione che ora deve fare i conti anche con la prima vittima.