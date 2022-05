Casi di Covid-19 tra i giocatori: annullata la partita tra Isweb Avezzano e U.S Roma

Avezzano. La partita di domenica tra l’ISWEB Avezzano Rugby e la U.S. Roma è stata annullata a causa di casi di positività al Covid-19 tra i giocatori della formazione capitolina. La squadra marsicana vince a tavolino col punteggio di 20-0 e porta a casa cinque punti, pur senza scendere in campo. Slitta l’addio al rugby giocato di Giovanbattista Venditti che avrebbe indossato la maglia dei gialloneri per l’ultima volta in occasione del match valevole per il campionato di serie B. Un tributo all’uomo e al giocatore da tempo previsto e organizzato nei minimi dettagli che è dunque rinviato a data da destinarsi.

“Auguriamo ai ragazzi contagiati una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo”, dichiara il presidente dell’ISWEB Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, “al tempo stesso esprimo a nome di tutta la società, dei nostri giocatori e dei tantissimi che avrebbero seguito l’evento, profondo dispiacere per l’annullamento di un evento così atteso. C’è amarezza, è innegabile. La festa è solo rimandata, però. Avremo ulteriore tempo per pianificare un caloroso e indimenticabile omaggio a Giamba. Lo merita lui, lo merita la città e tutto il rugby tricolore”, conclude Seritti.