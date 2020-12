Case popolari a Carsoli, appello del Pd: “riaprire gli appartamenti chiusi e fare bandi per graduatorie”

Carsoli. Dal Circolo del Pd di Carsoli riceviamo e pubblichiamo integralmente: “Nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune di Carsoli sussistono diversi appartamenti destinati all’edilizia popolare. Di questi almeno 4 risultano inoccupati e da ristrutturare e per uno di essi è già stanziato il relativo fondo per i lavori interni di riqualificazione.

Alla luce di tutto ciò rivolgiamo un forte appello ai componenti della giunta comunale ed ai consiglieri

comunali affinché entro la prossima primavera, almeno due case popolari, possano essere assegnate ai nuclei familiari che possiedono i requisiti necessari.

Per realizzare questo obiettivo, oltre a far partire immediatamente i lavori di ristrutturazione, è necessario avviare subito le procedure per il bando per l’espletamento della graduatoria dei futuri assegnatari. In un momento di così grave – conlude la nota – crisi è doveroso adoperarsi per dare sostegno ai nuclei familiari che più ne hanno bisogno.”