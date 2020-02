Casapound torna in piazza ad Avezzano: nonostante la censura, noi ci saremo sempre

Avezzano. CasaPound Italia torna in piazza dopo la festa del tesseramento dello scorso 25 gennaio.

“Questo sabato ci troverete in piazza Risorgimento tutta la mattina, dalle 10.30 alle 12:30, per un banchetto informativo presso il quale ci si potrà anche tesserare, dalle 13:00 in poi partirà inoltre un volantinaggio del Blocco Studentesco al terminal bus di piazzale Kennedy per coinvolgere i ragazzi all’uscita da scuola – dichiara il portavoce di CasaPound per la Marsica – vogliamo ribadire con questa giornata la nostra presenza costante sul territorio, nonostante la censura, noi ci saremo sempre!”