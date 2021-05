Casa Funeraria Rossi, installati nuovi dispositivi per igienizzazione e sanificazione

Non solo igienizzazione ma anche sanificazione, per garantire ancora maggiore sicurezza a tutte le famiglie che scelgono la Casa Funeraria Rossi per l’ultimo saluto ai propri cari.

Oltre ai gel-dispenser automatici, nella Casa Funeraria che si trova ad Avezzano, in via Nuova (in provincia dell’Aquila), sono state installate due nuove colonne a lampade UV-C che aspirano l’aria e la purificano, uccidendo qualunque tipo di virus o di batteri, rimettendola nell’ambiente fresca e pulita.

Inoltre, lo staff delle Onoranze Funebri Rossi, al termine di ogni giornata, predispone un ulteriore servizio di bonifica dei locali, così da assicurare il rispetto tutte le norme igienico-sanitarie dettate dall’emergenza in corso.

La casa funeraria Rossi si trova in una zona periferica, logisticamente comoda, per questo è una valida alternativa all’abitazione privata o alla camera mortuaria dell’ospedale o della casa di cura. All’interno c’è anche un locale per il ristoro, da cui si può accedere gratuitamente alla rete internet tramite dei nuovi pc.

L’impresa funebre Rossi si impegna nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasferimento, alla chiusura, al trasporto e alla sepoltura del defunto. Uno staff professionale, competente e preparato, guiderà la famiglia del defunto anche nella necessaria burocrazia a cui si è legati oggi per via delle restrizioni dettate dal contenimento del contagio.

