A Borgorose apre un’oasi verde dedicata alle persone anziane

Oasi verde nel cuore di Borgorose dedicata agli anziani. Spazi all’aperto ampi e attrezzati, salotti dove fare quattro chiacchiere o vedere la tv, ma anche stanze confortevoli dotate di servizi. Tutto questo è la “Casa di riposo Padre Pio” di Borgorose riaperta e inaugurata a metà dicembre con una giornata di festa per tutto il paese. Ad aprire le porte della struttura nel centro della comunità del reatino è Marilisa Gallina, che gestisce la realtà rilevata per poter continuare a offrire un importante servizio al territorio.

Il giardino, ampio e dotato di strutture per poter trascorrere qualche ora all’aria aperta, ha anche uno spazio riservato all’orto che gli stessi ospiti possono coltivare grazie anche al supporto delle associazioni locali. L’atrio dell’edificio, invece, dai colori luminosi è un salotto accogliente dove potersi intrattenere con gli altri ospiti dopo pranzo o prima della cena.

Nei piani superiori, raggiungibili tramite le scale o attraverso l’ascensore, ci sono le camere, doppie o singole arredate in modo classico che ogni ospite può personalizzare con i propri effetti personali. Marilisa Gallina, educatrice con un master in neuropsicologia clinica e cognitiva, ha ripensato la casa di riposo come una vera e propria abitazione dove poter trascorrere il proprio tempo in compagnia degli altri coetanei. La struttura è dotata 20 posti più due di emergenza.

Per fare in modo che ognuno possa avere tutto quello di cui ha bisogno sono state già siglate convenzioni con il laboratorio analisi, con il nutrizionista e con altri specialisti in grado di fornire consulenze in vari settori. Per informazioni è possibile contattare il numero 074631239.

#adv #advertising