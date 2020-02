A.A.A. degustatori di caffè cercasi… per piacere personale!

A.A.A. degustatori di caffe cercasi. No, questa non è un’offerta di lavoro. Si tratta, però, di un’opportunità che non potete ugualmente rifiutare. Vi abbiamo già parlato della Casa del Caffè. Ma oggi vi sveliamo uno dei segreti del successo di questa boutique marsicana: l’angolo degustazione!

Molti di noi scelgono il proprio caffè sui canali della grossa distribuzione, puntando frettolosamente su prezzo e notorietà del marchio.

Ora, invece, chiudete gli occhi. Provate a immaginarvi mentre sorseggiate con calma diverse varietà di caffè, alla ricerca di quello perfetto per le vostre giornate. Il tutto accompagnati da personale qualificato che vi guida in un acquisto più consapevole.

Ecco! Casa del Caffè è un punto vendita dove si può andare di persona a provare senza impegno tutte le cialde o capsule che vengono in mente e, sotto consiglio degli esperti, trovare la miscela di caffè che piace di più. Troverete caffè buonissimi che costano la metà rispetto ai marchi blasonati, oppure avrete la possibilità di confrontare varietà di arabica o di robusta e farvi spiegare le caratteristiche e le loro differenze organolettiche.

Allora, che aspettate? Per chi ancora non è passato a visitare il negozio, Casa del caffè- Moka Express si trova in via Tiburtina Valeria km 112, Cappelle dei Marsi. E nel frattempo… date uno sguardo al sito https://www.casadelcaffe.eu.