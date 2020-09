Carusi: mio impegno per riapertura scuole in massima sicurezza

Celano. “Sono Lisa Carusi, sono avvocato e insegnante di diritto ed economia. Nella consiliatura che volge al termine ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio comunale” esordisce Lisa Carusi in un comunicato stampa.

“Sono stati anni intensi e proficui dal punto di vista dell’attività amministrativa e, per quanto mi riguarda, posso dire di avere acquisito, oltre all’esperienza, una maggiore consapevolezza delle problematiche e delle difficoltà legate alla gestione ed amministrazione di un ente pubblico e, al contempo, un legame ancor più forte con la mia città. E’ per questo che, in continuità con l’amministrazione che sta per terminare e sotto lo stesso simbolo di “Una Città da Amare”, ho deciso di appoggiare nuovamente la lista a sostegno del candidato Sindaco Settimio Santilli.

Proseguendo il lavoro che sto svolgendo già da qualche mese, da quando cioè siamo entrati nella fase di emergenza dovuta al Coronavirus, il mio impegno e la mia attenzione saranno immediatamente rivolti alla riapertura delle scuole e al ritorno sui banchi da parte dei nostri ragazzi in condizioni di maggiore sicurezza, mediante l’adozione di misure ulteriori rispetto a quelle imposte a livello ministeriale. Gli studenti di Celano rappresentano il futuro di questa Città e il loro benessere, da raggiungere anche attraverso la creazione di nuove strutture moderne, sicure e didatticamente all’avanguardia e tali da garantire la piena attuazione dei diritti all’educazione e all’istruzione, è sempre stato al centro della nostra amministrazione e lo sarà anche nella prossima legislatura, se, come auspichiamo, verremo eletti. Continuiamo insieme a far crescere Celano!” conclude.