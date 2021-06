Caruscino: progetto per una rotatoria all’incrocio di via XX settembre

Avezzano. Una rotatoria all’intersezione tra via XX Settembre e Caruscino: questo il progetto proposto per la zona.. Un’isola spartitraffico per fluidificare l’intenso traffico veicolare all’intersezione tra il popoloso quartiere e una delle arteria centrali della viabilità cittadina nascerà insieme al nuovo marciapiede con annessa pista ciclabile verso San Pelino. Un progetto ormai avviato verso la progettazione definitiva e richiesta di mutuo.

La giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto esecutivo con variante al piano urbanistico. Entro la fine dell’anno, se tutto filerà liscio, l’opera per un investimento di mezzo milione di euro sarà appaltata. “La rotatoria”, spiega il sindaco, Gianni Di Pangrazio, “lungamente attesa dai residenti di Caruscino e non solo, risolverà un problema importante per la viabilità e la sicurezza stradale sia per i residenti di quell’area in forte espansione, che per il traffico su via XX Settembre”.

I marciapiedi con pista ciclabile da via dei Gladioli fino a San Pelino, messi in cantiere dalla prima

amministrazione Di Pangrazio nel 2016, prenderanno forma sul lato sinistro dell’arteria in forte crescita commerciale. “Il progetto”, aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone, “rappresenta un buon servizio per l’utenza debole, ovvero pedoni e ciclisti, oltre che per le tante aziende che operano lungo via XX Settembre. Senza dimenticare il miglioramento dell’ingresso della città”.

Sul versante Celano, quindi, sta per prendere forma la prima pista ciclabile che collega la periferia e il centro, in linea con la filosofia di pensiero della prima amministrazione Di Pangrazio, che già nel 2016 mise in cantiere il progetto per sviluppare la rete della mobilità sostenibile in città. L’anno 2022, quindi, sarà nel segno di via XX Settembre, dove l’amministrazione comunale ha messo in agenda anche la riqualificazione totale della strada dal Castello Orsini fino all’intersezione con il quartiere di Caruscino.