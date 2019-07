Apre a Carsoli il distaccamento interregionale dei vigili del fuoco, coprirà due Regione e tre province

Carsoli. Arriva il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Carsoli. L’ufficialità è stata data nei giorni scorsi da parte del ministero dell’Interno con la firma del decreto. Il distaccamento dei volontari dipenderà dal comando dell’Aquila e servirà tutta la zona della Piana del Cavaliere ma anche i territori di confine della provincia di Roma e di Rieti.

I vigili del fuoco verranno ospitati nello stabile dell’ex Mael, di proprietà del comune, dove sono stati realizzati degli interventi per l’adeguamento dei vari locali alle esigenze degli uomini del 115. “Si è chiuso così un iter durato quattro lunghi anni che ha richiesto tanto lavoro, impegno e tante energie”, ha spiegato il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che ha seguito l’iter in questi mesi, “ma questo traguardo storico mi fa capire che ne è valsa davvero la pena. In questo periodo ho avuto la fortuna di conoscere la meravigliosa famiglia dei vigili del fuoco, uomini e donne, volontari ed effettivi, che ogni giorno con dedizione e professionalità svolgono il loro lavoro al servizio di tutti i cittadini e che, insieme a me hanno creduto e lavorato per raggiungere questo risultato”.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Carsoli potrà contare sulla forza dei volontari che sono stati formati nei mesi scorsi grazie a un apposito corso e di alcuni effettivi. La struttura alle porte del paese sarà un punto nevralgico che coinvolgerà le tre province confinanti dell’Aquila, di Rieti e di Roma che saranno coperte dal primo polo interregionale realizzato proprio per dare delle risposte concrete alle esigenze di un territorio molto vasto