Carsoli, trentenne finisce con il monopattino dentro ad un tombino: trasportato in Ospedale

Carsoli – Era uscito poco fa per prendere un pò d’aria e fare un giro con il monopattino elettrico, ma si è imbattuto in un tombino ed è rimasto a terra. Il fatto è accaduto in centro nei pressi di via Valeria poco prima di Porta Napoli. Un passante ha notato questo ragazzo lamentarsi riverso a terra ed impossibilitato a muoversi avvertendo subito il 118 di Carsoli. La ruota anteriore in pratica è finita dentro al tombino ed il povero giovane è stato scaraventato con forza sul marciapiede. Il personale del 118 giunto tempestivamente sul posto gli ha prestato i primi soccorsi provvedendo a stabilizzarlo e d’urgenza è stato trasportato all’Ospedale S. Filippo e Nicola di Avezzano. Stando alle prime notizie il ragazzo di nazionalità romena ma residente a Carsoli non corre pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture importanti alla spalla.

(Foto e contenuti di proprietà Confinelive)