La scuola media e il Liceo Scientifico di Carsoli entro Natale torneranno in centro, in via di ultimazione i lavori

Carsoli. La scuola media di Carsoli tornerà in centro entro Natale. A confermarlo è stato il sindaco, Velia Nazzarro, che controlla costantemente il cantiere della struttura alle spalle del Comune, per assicurarsi la riapertura entro fine anno. “Nel giro di 15 giorni è prevista la chiusura dei lavori”, ha commentato Nazzarro, “stiamo veramente agli sgoccioli, internamente i lavori sono terminati, stanno finendo di sistemare l’esterno.

Questo è un risultato storico perché le scuole tornano al centro del paese dopo 10 anni dal trasferimento fuori da Carsoli ed è una cosa importante per i ragazzi, per le famiglie e per la vita stessa del paese”. La scuola, attualmente dislocata nel centro fieristico di Carsoli, nella zona del nucleo industriale, è stata chiusa nel 2009 quando, dopo il terremoto del 6 aprile, vennero disposte le prove di capacità a resistenza fisica che non riuscì a superare.

“E’ un risultato importante per me, e lo dico con orgoglio, e per tutta la mia amministrazione perché ci abbiamo lavorato tanto”, ha continuato il sindaco Nazzarro, “era l’obiettivo principale della mia amministrazione: riportare la scuola al centro del paese e ci siamo riusciti. La nuova scuola sarà un edificio strategico, classe quarta, dotato di ogni confort. Ci saranno due edifici: uno più grande per le scuole medie e gli uffici scolastici e uno più piccolo per il Liceo Scientifico. All’esterno ci sarà un campo polifunzionale regolare a disposizione dei ragazzi”.