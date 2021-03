Carsoli, nasce in casa una bellissima bimba con l’aiuto del 118

Carsoli – All’alba di ieri è nata una bellissima bimba a Carsoli, in casa come non accadeva da tantissimi anni. Erano le 5, quando una donna in gravidanza si rende conto che la situazione è più veloce di quanto si pensasse, così chiama il marito che però si trova a lavoro in turno di notte. Ma la piccola bambina di attendere non ne vuol sapere. Il marito, si rivolge al medico di base, la dottoressa Fabiana Caroli che telefonicamente riesce a fornire i primi consigli su come muoversi, primo tra i quali la richiesta dell’intervento del 118 per supportare il parto.

Immediato l’intervento della squadra di Carsoli, che giunta sul posto ha aiutato quindi la donna nelle fasi terminali del parto in quanto già la bimba era praticamente al mondo.

Di qui, per motivi di sicurezza e di controllo, sia la madre che la piccola sono state trasportate all’ospedale di Avezzano ove si trovano ricoverate nel reparto di neonatalità e stanno benissimo.

Auguri ai neo genitori e benvenuta alla bimba che a quanto pare dicono sia bellissima!