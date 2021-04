Carsoli, interruzione sulla Tiburtina per un vasto incendio al bivio per Tufo

Carsoli. Un vasto incendio si è sviluppato nella zona boschiva a ridosso della Tiburtina Valeria nei pressi del bivio per Tufo. Le fiamme hanno quasi raggiunto la sede stradale. Sul posto si è reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali ed altre forze dell’ordine.

Il tratto interessato è provenendo da Carsoli in direzione Tagliacozzo, e quindi poco prima del bivio per Tufo. Ci sono rallentamenti, al momento il traffico con code in formazione, è disciplinato a senso unico alternato ma non si esclude debba essere intercluso totalmente per consentire gli interventi.

Si consiglia quindi per chi viaggia in direzione Tagliacozzo – Avezzano di utilizzare la A24 in ingresso a Carsoli uscita Tagliacozzo-Pietrasecca.