Carsoli, in quarantena tutti gli alunni della Scuola per l’Infanzia

Carsoli – Il dirigente scolastico prof.ssa Florenza Marano ha disposto la chiusura anticipata della scuola per l’Infanzia di via Genova con proprio provvedimento emesso nel tardo pomeriggio odierno. Oltre alla sospensione delle lezioni per tutti (ieri era stata disposta la sospensione solo per la sezione C) è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutti coloro che hanno frequentato le lezioni il giorno 15 dicembre 2021.

“Per i docenti, – si legge nell’ordinanza – e gli operatori scolastici individuati come contatti stretti dell’alunno positivo, è disposta la sorveglianza con testing da fare subito e da ripetere dopo 5 giorni per controllo. Tutti gli interessati saranno contattati per l’appuntamento del tampone molecolare.