Carsoli, in arrivo il servizio tamponi drive-in itinerante

Carsoli. Dalla settimana prossima, nel territorio di Carsoli, sarà attivato il servizio itinerante per effettuare i tamponi drive-in. Ad annunciarlo è il sindaco, Velia Nazzarro.

“Da diversi giorni ho intrapreso contatti per trovare soluzione a questa esigenza che è ormai necessità di tantissime persone, e abbiamo raggiunto un accordo con la casa di cura Di Lorenzo di Avezzano” spiega il sindaco. “Sarà attivato il drive in tamponi itinerante per Carsoli capoluogo e nelle frazioni. Non ci si dovrà spostare quindi per fare i test rapidi e anche per l’eventuale prenotazione di tamponi molecolari. Stiamo mettendo a punto la parte organizzativa e logistica, entro il fine settimana daremo tutte le informazioni e delucidazioni per usufruire del servizio”.

Sul territorio di Carsoli, gli attualmente positivi al Covid-19 sono 35.