Carsoli – Il battesimo della nipotina, un giorno da ricordare quello di ieri per il nonno che improvvisamente durante il pranzo va in arresto cardio circolatorio. Il nipote, Pierpaolo, giovane coordinatore infermieristico ed infermiere di area critica non ha esitato a riconoscere l'arresto ed iniziare subito il massaggio cardiaco ad esito positivo che di fatto l'ha strappato alla morte . Il nonno, uscito da un noto ristorante di Carsoli, ha ringraziato tutti ed ora sta e' fuori pericolo di vita .

“La percentuale di sopravvivenza è strettamente legata alla tempestività dell’intervento di soccorso. Per questo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, chi è testimone di un evento drammatico, deve poter intervenire” afferma Pierpaolo, che ribadisce come sia importante “far conoscere le semplici manovre di rianimazione cardio-polmonare nonché quelle relative alla disostruzione pediatrica. Occorre quanto più possibile incrementare, la disponibilità di defibrillatori semi automatici ad uso esterno (DAE). Non sono un supereroe, conclude, ma un infermiere che come tutti i colleghi studia, si aggiorna ed e’ chiamato a fare il suo “lavoro” anche fuori servizio”.