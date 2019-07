Nella Piana del Cavaliere arriva “Momenti musicali 2019”. Musica, arte e poesia in ricordo di Iadeluca

Carsoli. Il festival “Momenti Musicali 2019” entra nel vivo! Da questo fine settimana e fino al 13 luglio sarà possibile assistere a una serie di eventi artistici a 360°: musica, arte, poesia e fotografia. Il Festival Momenti Musicali nasce dal sogno di un uomo che dell’arte ha fatto la sua vita e che è riuscito a racchiudere la sua terra “l’Abruzzo” nelle musiche, nelle tele e negli scritti, il maestro Pietro Iadeluca.

Oggi nel ricordo proprio di quest’uomo, si cerca di valorizzare giovani artisti nazionali e internazionali, e per questa ragione l’Associazione Culturale “il cuscino di stelle” da ormai sette anni organizza due concorsi: uno di Arte e Letteratura e uno di Pianoforte, e a fare da cornice a questi due eventi ci saranno una serie di concerti e iniziative culturali a latere. Il festival è patrocinato dai comuni di Carsoli(AQ), Oricola (AQ) e dalla Fondazione Carispaq. Ma andiamo per ordine:

– Dopo lo straordinario inizio con concerto dell’Orchestra “Gli Archi del CDM” al quale si è potuto assistere il 9 giugno 2019 a Carsoli (AQ) presso la chiesa di Santa Vittoria;

– 5 luglio 2019 ore 21:00 a Carsoli (AQ) presso la Sala Polifunzionale in via Genova, Concerto per Pianoforte: Roberto Imperatrice;

– dal 6 al 7 luglio a Carsoli sarà possibile assistere alle audizioni del 7° Concorso internazionale “Pietro Iadeluca”, che si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale in via Genova;

– 6 luglio 2019 ore 21:00 a Carsoli presso la Sala Polifunzionale in via Genova, Concerto per Violino e Pianoforte del Duo PetrAq, composto daAndrea Petricca (violino) e Jacopo Petrucci (pianoforte);

– 7 luglio ore 17:30 a Carsoli presso la Sala Polifunzionale in via Genova, Concerto di Gala premiazione del 7° Concorso Internazionale “Pietro Iadeluca”;

– 12 luglio 2019 ore 21.00, a Oricola (AQ) presso il piazzale del Castello, il Duo Petrianne con Anna Conti (violino) e Andrea Petricca (violino);

– 13 luglio 2019, ore 17.30, presso la Locanda del Poeta a Collalto Sabino (RI) premiazione del 7° Concorso di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca & amici”.

Dal 5 al 7 a Carsoli inoltre sarà possibile ammirare presso la Sala Polifunzionale la mostra d’arte degli Artisti della Valla del Cavalieredal titolo:“Improvviso”. Infine il 7 luglio a Carsoli sarà presentato il libro “La coscienza di Euterpe” di Andrea Petricca, mentre il 13 luglio a Collato Sabino sarà presentato il libro “Contro il vento, controil tempo” di Danilo Micheli.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito per coloro che vorranno venire ad assistere. Per info: ilcuscinodistelle@tiscali.it – 351.8024476.