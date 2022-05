Carsoli, falsi agenti in divisa rapinano una donna anziana

CARSOLI – Due malviventi travestiti da agenti in divisa si sono introdotti in casa di una anziana donna nel centro cittadino di Carsoli. La poveretta li ha fatti entrare in quanto gli stessi riferivano di dover comunicare un grave incidente automobilistico occorso al figlio del quale gli stessi conoscevano anche il nome.

La donna, sola in casa li ha dunque fatti entrare ed una volta in cucina, uno dei falsi agenti ha continuato a raccontare il presunto incidente, e mentre l’altro, probabilmente ha iniziato a girare per casa facendo razzia di oggetti di valore custoditi in camera da letto. Nel contempo la povera donna veniva colta da ansia e malore.

Poi sono improvvisamente spariti con la refurtiva. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri di Carsoli i quali hanno raccolto la testimonianza e la denuncia relativamente all’accaduto.

Stando al racconto della vittima gli agenti erano vestiti in modo da sembrare Carabinieri o comunque agenti delle forze dell’ordine.