Carsoli, donna strattonata e rapinata mentre va a fare la spesa

CARSOLI – Da qualche giorno il territorio carseolano è attenzionato da malviventi in azione. Diverse le denunce presentate al comando dei carabinieri per episodi furtivi in abitazioni avvenuti o tentati in zone residenziali. Ma questa mattina molta la paura per una donna che nella zona dei centri commerciali di Carsoli si stava recando a fare la spesa.

Non appena è scesa dalla sua auto, è stata avvicinata con un pretesto futile quasi di cortesia del tipo: “signora stia attenta le è caduto qualcosa in terra”. Di qui la ovvia distrazione per guardare in terra e la donna si è ritrovata strattonata e rapinata della propria borsa che portava a tracolla.

I ladri hanno agito con un fare ben organizzato, e si sono dati immediatamente alla fuga. Oltre al danno di aver perso documenti, soldi e carte di credito, per la donna che è residente in Carsoli c’è stata tanta paura per l’accaduto.

Sul fatto è stata presentata denuncia al comando Carabinieri di Carsoli, che ha avviato subito serrate indagini. Ma altri episodi furtivi, si sono verificati nei giorni scorsi sempre a donne con borsa. In molti casi, i ladri, seguono anche le persone e prelevano il portafoglio anche mentre la borsa è indossata.

Si consiglia di prestare molta attenzione, di diffidare di chiunque si avvicini e che non sia conosciuto.

N.B. Il fatto è reso noto per questo mezzo in seguito a verifica della fonte con contatto intercorso dai QLive con i diretti interessati. Quindi Copyright riservato su contenuti ed immagini.