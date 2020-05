Carsoli, discarica abusiva di 5mila metri quadrati sequestrata da Carabinieri Forestali

Carsoli. Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali di Pereto (AQ) hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo disposto dal G.I.P. per un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica – DDA di L’Aquila, instaurato nei mesi scorsi a seguito di attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa della Stazione Carabinieri Forestale di Pereto.

I militari hanno sequestrato due aree, site nel Comune di Carsoli (AQ), utilizzate per stoccare una grande quantità di rifiuti e due automezzi che venivano utilizzati per l’attività di traffico illecito di rifiuti e per la gestione delle discariche.

Risultano indagati D.T.N., di anni 72, e A.M., di anni 41, che utilizzavano queste aree come deposito del materiale che reperivano dalla loro attività di sgombero e ripulitura di locali, di ritiro rottami ferrosi di vario genere e di altri rifiuti come materiali di risulta, materiale in legno, materassi, parti di mobili. Inoltre, ricevevano, trasportavano, cedevano e commerciavano parti di essi, in maniera illecita.

Pertanto, è stato loro contestato il reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, previsto dal Codice Penale, che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista dal D. Lgs 152/06 – Testo Unico dell’Ambiente. I Carabinieri Forestali continuano la loro attività a tutela dell’ambiente anche attraverso il monitoraggio delle zone rurali e delle aree di particolare interesse naturalistico, spesso interessate dal fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti.