Carsoli, D’Antonio: “Il sindaco dimentica sempre di ringraziare il consigliere Alfonsi, perché?”

Carsoli. “Il periodo pasquale è passato ma continuano gli osanna per l’ex consigliere provinciale Alfonsino Scamolla da parte della ex maggioranza (e non solo)”.

A scriverlo, in una nota alla stampa è il “Gruppo Unione Civica per Carsoli” guidato da Domenico D’Antonio, attuale consigliere comunale di minoranza, che sottolinea la “strana la differenza di approccio per quanto riguarda l’attività del Comune e per quanto riguarda la Provincia. Nel primo caso ogni cosa è da ricondurre al sindaco o all’assessore di riferimento e mai ai consiglieri, mentre nel secondo i meriti ed i riconoscimenti sono da ascriversi all’ex consigliere Scamolla e non al delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi”.

“Nessuno vuol disconoscere il lavoro fatto e l’impegno profuso da Scamolla quando era consigliere ma incensarlo in questo modo”, precisa la nota, “ed indicando solo saltuariamente il delegato provinciale Alfonsi, mi sembra esagerato e squalificante anche per i nostri rappresentanti, soprattutto con riferimento ad altre circostanze; c’è un blackout, il sindaco dichiara che “ho provveduto a contattare l’Enel…” e, quindi, poi, che senso ha ringraziare Alfonsino Scamolla? O il problema lo ha risolto il sindaco oppure quest’ultimo; ed in questo caso, significherebbe che i nostri amministratori hanno bisogno di un tutore esterno per risolvere i problemi del territorio? Naturalmente tutto ha una sua logica ed una sua finalità e le risposte chiare e lampanti le avremo ad ottobre”.

“Tornando ai lavori della Provincia credo che vada dato il giusto riconoscimento ad Alfonsi che da molti anni è il delegato alla viabilità”, afferma il gruppo civico, “ed ha sempre dimostrato attenzione, disponibilità e vicinanza per le problematiche del nostro territorio, sia nelle amministrazioni provinciali precedenti in cui c’era anche Scamolla come consigliere provinciale, sia nell’attuale nella quale quest’ultimo non è stato rieletto. Oltre quindi che ringraziarlo per gli 86mila euro delle barriere, per i 40mila euro per la sistemazione della strada a Pietrasecca, per la sistemazione di frane segnalate, dobbiamo ulteriormente apprezzare la considerazione che ha mostrato, ancora una volta, per il nostro territorio facendo inserire nel bilancio provinciale, da poco approvato, 250mila euro per “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione ammalorata in tratti saltuari” sulla S.R. n. % “Tiburtina Valeria” e S.P. n. 26 “Turanense”, oltre a 247.133,53 euro per i lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 27 del Cavaliere”.

“Siamo certi che a questo nostro personale ringraziamento si uniranno anche gli amministratori comunali”, si legge nella conclusione del comunicato, “soprattutto quelli di Fratelli d’Italia, che come è stato più volte specificato è l’unico partito organizzato all’interno dell’amministrazione, nei confronti di un consigliere provinciale appartenente al loro stesso partito”.