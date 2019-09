I democratici Mazzetti e De Luca lasciano la giunta comunale di Carsoli, è caccia ai nuovi assessori

Carsoli. Gli assessori Mazzetti e De Luca lasciano la giunta comunale di Carsoli. Ieri mattina, con una lettera indirizzata al sindaco Velia Nazzarro, l’ex assessore al bilancio Mario Mazzetti ha rassegnato le sue dimissioni seguito dall’ex assessore alle politiche sociali Rosa De Luca. I due in primavera, insieme al consigliere Pasquale Mattia, avevano formato il gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale ribadendo la loro identità politica.

“Preso atto che non sussistono più le condizioni politiche, le condizioni amministrative e quelle fiduciali per una coerente permanenza nella giunta comunale”, ha scritto Mazzetti nella nota al sindaco, “alla luce anche delle offese gratuite personali da lei esplicitate pubblicamente nei miei confronti, le comunico le mie personali dimissioni da componente della giunta comunale nel nostro comune”.

Il primo cittadino Nazzarro, alle prese in questi giorni con il problema del cattivo odore, dovrà trovare una soluzione e rimpiazzare i due che, a quanto pare, resteranno in maggioranza pur facendo pesare la loro posizione. Potrebbe approdare in maggioranza di Federica Arcangeli, ex vice sindaco, entrata in consiglio comunale solo qualche mese fa per sostituire Mauro Di Natale assunto dal Comune di Carsoli come geometra