Cimitero invaso dall’erba alta a Carsoli, proteste dei residenti: così non si rispettano i defunti

Carsoli. Proteste dei residenti per erba alta e sporcizia nel cimitero di Carsoli. Il campo santo del paese nel cuore della Piana del Cavaliere è da giorni al centro di polemiche degli stessi carseolani che lamentano una situazione di degrado.



“Non ci sono mai stati problemi di questo tipo”, ha spiegato Giuseppe Frezza vice presidente del centro anziani di Carsoli, “il cimitero è in uno stato di abbandono. Il personale che dovrebbe occuparsi della manutenzione evidentemente non è sufficiente a svolgere quella mansione perché chiunque va in visita a una persona cara si rende conto dell’erba alta, dei vialetti pieni di sporcizia e di ogni angolo pieno di rami secchi abbandonati e rifiuti”.

Frezza si è recato anche in Comune per chiedere di migliorare la qualità delle pulizie nel campo santo del paese nel rispetto di tutti i cari che non ci sono più. “E’ una situazione indecorosa”, ha concluso, “speriamo che in vista dell’estate migliori perché non si può avere un cimitero in quelle condizioni”