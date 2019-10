Cattivo odore a Carsoli, attesa tra le associazioni e i cittadini per l’assemblea di domani in Comune

Carsoli. C’è attesa a Carsoli per l’incontro di domani durante il quale verrà fatta chiarezza sulla vicenda del cattivo odore in paese. L’assemblea pubblica vedrà la presenza dei rappresentanti delle associazioni “La nuova frontiera” e “Attivamente”, nate negli ultimi mesi e molto attive sul fronte cattivo odore, ma anche dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media e dei residenti preoccupati per questi continui fetori.

Per questo il primo cittadino, Velia Nazzarro, ha deciso di aprire le porte del municipio e di accogliere, a partire dalle 17.30, tutti i carseolani interessati all’argomento che sta tenendo banco in questi mesi a Carsoli e nell’intera Piana del Cavaliere.

In molti attendono anche di conoscere gli esiti delle analisi che negli ultimi mesi sono state effettuate nel territorio per capire se il livello di toluene – solvente utilizzato nelle aziende che trattano carta – si sia alzato e soprattutto se sia dannoso per l’uomo. Il sindaco, inoltre, in vista dell’incontro ha anche scritto all’Arta, alla Asl e alla forestale chiedendo la documentazione da loro raccolta in merito alla vicenda e i dati delle eventuali analisi effettuate.