Apre la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari a Carsoli, domani pomeriggio l’inaugurazione

Carsoli. Aprirà domani il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Carsoli. Un lungo iter iniziato quattro anni fa e che ha richiesto tanto impegno e un grande lavoro di squadra. Soddisfatta il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che ha seguito passo passo i lavori. “Un traguardo di grande rilevanza storica per me, per i miei cittadini e tutto il nostro territorio: ne è valsa davvero la pena”, ha evidenziato la Nazzarro, “questi anni sono stati necessari per reperire e formare i Vigili del Fuoco Volontari che andranno a coprire i turni di servizio, per rendere operativi i locali del Comune di Carsoli, individuati nella sede della Ex Mael, che ospiteranno la caserma dei VVFF: tutto ciò per arrivare al decreto istitutivo firmato nel mese di luglio 2019.

In questo periodo ho avuto la fortuna di conoscere la meravigliosa famiglia dei Vigili del Fuoco, uomini e donne, volontari ed effettivi, che ogni giorno con dedizione e professionalità svolgono il loro lavoro al servizio di tutti i cittadini e che, insieme a me hanno creduto e lavorato per raggiungere questo risultato. Sarà un distaccamento che dipenderà dal Comando Provinciale dell’Aquila; l’attività di competenza sarà assicurata, in questa prima fase, nei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte quale “prima partenza”.

A seguire, l’attività sarà estesa anche ai comuni limitrofi delle province di Roma e Rieti. La presenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carsoli è sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio sia da un punto di vista della sicurezza che della tranquillità per il cittadino a fronte degli eventi di qualsiasi natura che possono minare l’incolumità e la sicurezza.

Ringrazio sentitamente e con tutto il cuore, coloro che mi hanno sostenuto e che, insieme a me, hanno creduto e lavorato in questo progetto: tutti i Vigili del Fuoco, a partire dai Comandanti del Comando Provinciale dell’Aquila che si sono succeduti in questi anni, in primis l’ingegner De Bartolomeo, per arrivare all’attuale nuovo Comandante, l’ingegner Mauro Malizia; i vigili del Fuoco della sede di Avezzano, in particolar modo Carmine Iampieri; il delegato Regionale dei VVFF Volontari, Cristian Salutari e, tutti i nostri Vigili volontari che hanno permesso la nascita del nuovo distaccamento e che ne garantiranno l’operatività!”.