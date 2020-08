Carsoli, avvistati lupi in giro per la zona industriale. Rinvenute capre dilaniate

Carsoli. Dovrebbero essere due i lupi che si trovano in giro per la zona industriale di Carsoli. Uno di essi è stato “catturato” con le immagini nella tarda serata di ieri in località Recocce, e nella zona in ogni modo in questi giorni è stata riscontrata la presenza di capre letteralmente dilaniate dai suddetti lupi.

Il ritrovamento è stato agghiacciante da parte dei detentori che hanno fatto la scoperta tralaltro anche piuttosto macabra e preoccupante.

Disponiamo delle immagini dei poveri animali presi d’assalto così come il video di avvistamento di uno dei lupi che girano indisturbati e che ovviamente non pubblichiamo per non urtare la suscettibilità pubblica. Alcuni cittadini hanno segnalato alle autorità competenti la presenza dei lupi, ora si attendono provvedimenti nel merito.

E’ bene quindi prestare la massima attenzione.