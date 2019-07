Arriva a Carsoli l’erogatore di acqua naturale e frizzante a 5 centesimi, si cerca un gestore

Carsoli. Arrivano a Carsoli gli erogatori pubblici dell’acqua per ridurre gli sprechi e offrire un servizio al paese. Cinque centesimi per un litro d’acqua naturale o frizzante che verrà prelevata direttamente dall’acquedotto comunale. Il Comune di Carsoli, come altri enti del territorio, ha deciso di installare la casa dell’acqua e di diramare un avviso pubblico per la concessione del suolo e per la gestione della struttura.

I cittadini potranno prelevare l’acqua opportunamente trattata dai macchinari, pagando una quota per litro di 5 centesimi come negli altri Comuni del territorio scegliendo tra naturale e frizzante. Con l’avviso pubblico l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Velia Nazzaro, vuole individuare un operatore economico interessato alla concessione dell’erogatore che sarà situato in via Roma nel parcheggio adiacente al fiume Turano e alla ferrovia.

Non appena il bene sarà assegnato a un privato che se ne occuperà per i prossimi anni verrà attivato il servizio che permetterà ai residenti di ridurre il consumo della plastica e risparmiare su ogni litro d’acqua. È possibile scaricare l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carsoli.