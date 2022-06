Carrellisti, magazzinieri, sarte e elettricisti: tante posizioni aperte al centro per l’impiego di Avezzano

Avezzano. Sono diverse le offerte di lavoro disponibili attualmente al Centro per l’Impiego di Avezzano.

Tutti i dettagli:

N. 1 Addetto servizio di orientamento e formativo

Attività da svolgere: gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza. Erogazione dei servizi orientativi: informazione-formazione-consulenza; progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento.

Requisiti indispensabili:

• Titolo di studio: laurea in materie connesse all’attività da svolgere o diploma con esperienza specifica

• Conoscenza informatiche ottime del Pacchetto Office

Luogo di lavoro Avezzano

Tipologia contrattuale: da definire in base alle competenze. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022

N. 1 Elettricista

N. 1 Idraulico

Requisiti:

• Esperienza lavorativa o disponibilità alla formazione

Luogo di lavoro: Tagliacozzo

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022

N.1 Aiuto cuoco

N.1 Barista

N.1 Cameriere

N. 1 Addetto/a alle pulizie

Luogo di lavoro Marsia Loc. Homo Selvatico

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 30 ore settimanali. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 30.06.2022

N.1 Magazziniere per azienda agricola

Attività da svolgere: gestione ordini, montaggio pedane, redazione DDT

Requisiti:

• Titolo di studio: diploma

• Conoscenza buona del Pacchetto Office

Luogo di lavoro: Celano

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato per 4 mesi, 20 ore. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022

N. 1 Carrellista

Attività da svolgere: utilizzo del carrello elevatore per carico e scarico delle merci e organizzazione dell’area adibita allo scarico e carico.

Requisiti:

• Esperienza lavorativa come carrellista

• Diploma

• Possesso del patentino carrellista

Luogo di lavoro: Cerchio

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022

N. 10 Sarte

Attività da svolgere: confezione abbigliamento

Requisiti:

• Esperienza lavorativa

• Patente B

Sede di lavoro: Sora

Tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] per informazioni telefonare al numero 0776830206

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022

N.1 Addetto banco pizzeria al taglio

Attività da svolgere: gestione ordini, organizzazione banco di esposizione, uso del registratore di cassa

Requisiti:

• Ottime capacità comunicative, attitudine al contatto con il pubblico, capacità organizzative

Sede di lavoro: Capistrello

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato 36 ore settimanali. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Scadenza offerta di lavoro 15.07.2022