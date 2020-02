Carpineta torna in gioco con Avezzano Giovane: la città vuole il civismo, ma serve gruppo allargato e coeso

Avezzano. “Da qualche settimana sto lavorando a un gruppo che possa rappresentare il civismo nel senso più puro e non quello in termini più comuni e abusati. Sto stendendo quella che sarà la lista di “Avezzano Giovane”, idea nata nella scorsa legislatura e con la quale sono entrato in consiglio comunale. Voglio chiamare a raccolta i giovani della città perché ritengo che possano rappresentare la vera novità della politica”. A parlare è Christian Carpineta, ex consigliere di minoranza durante l’amministrazione Gabriele De Angelis.

“La lista giovani deve avere l’obiettivo di mettere insieme una serie di liste civiche al fine di avere un reale confronto circa la figura del candidato sindaco. Noi rappresentiamo una forza nuova e il civismo ad Avezzano si deve affermare. Questo è ciò che tanta gente chiede. Il mio impegno è quello di ricongiungere le figure che ci sono in giro e individuare le persone giuste per portare avanti gli obiettivi che ci porremmo”.

“Il programma dovrà essere sottoscritto da quelle che saranno le liste che andranno a formare e sostenere il progetto. L’impegno è quello di non abbandonarlo una volta sottoscritto, tutt’al più se a favore di cambi di casacca. Nella scorsa legislatura abbiamo assistito a un civismo mascherato dove ciò è accaduto molto spesso. Questo non può avvenire e gli avezzanesi non possono tollerare prese in giro”.

“Alcuni punti focali li sta risolvendo il commissario prefettizio, pur senza la spinta di quel gruppo di consiglieri che ha posto fine alla legislatura De Angelis. Già mercato e t-red sono state affrontati e risolti. Occorre una maggiore armonizzazione delle aree cittadine e dei comitati di quartiere per rispondere alle esigenze di tutti. Servono pluralismo e figure capaci di avvicinarsi alla vita politica per gli interessi della città e non per trarne un profitto personale. Questo è ciò in cui credo. Deve esserci un tavolo di confronto ma credo che per governare la città serva un gruppo coeso”.