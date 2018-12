Caro pedaggi, sindaci di nuovo mobilitati: maxi stangata del 19% dal primo gennaio

Avezzano. Tornano a mobilitarsi i primi cittadini per dire no all’aumento del pedaggio autostradale. A partire dal primo gennaio, infatti, dovrebbe scattare un maxi rincaro del 19 per cento. Per questo il 31 dicembre si ritroveranno per dire no a questa maxi stangata. “A -5 giorni dall’inizio del nuovo anno, i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo ancora non hanno avuto risposta dal Ministro”, hanno spiegato i sindaci, “lo spettro di un aumento dei pedaggi di circa il 19% aleggia. Per questo il 31 dicembre dalle 9 saremo al casello dell’Aquila”.