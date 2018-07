Caro pedaggi A24 e A25, gli amministratori abruzzesi tornano alla carica. Oggi l’incontro con il ministro

Avezzano. Gli amministratori abruzzesi e laziali tornano alla carica contro il caro pedaggio autostradale. La battaglia per dire no all’aumento del ticket per A24 e A25 non si ferma. Proprio questo nel pomeriggio, dopo innumerevoli proteste e petizioni, i sindaci torneranno a Roma per incontrare il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Alle 16 è previsto un vertice al ministero dei Trasporti al quale dovrebbe prendere parte anche il neo ministro.

L’intento è sempre quello di bloccare l’aumento di imposto da Strada dei parchi a gennaio. Saranno presenti al vertice Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli, il consigliere provinciale dell’Aquila Alfonsino Scamolla, Rinaldo Seca sindaco di Castelli, e altri rappresentanti istituzionali della provincia di Roma. Nel vertice si parlerà della possibilità di bloccare l’aumento, come richiesto a gran voce più volte dai rappresentanti istituzionali del territorio, e di prevedere un’eventuale agevolazione aggiuntiva per i pendolari.