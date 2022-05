L’Aquila. “Il Governo ritiene opportuno operare per far sì che l’attuale blocco venga prorogato al 31 dicembre 2022”.

Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in una informativa alla Camera sull’autostrada A24 e A25, parlando delle tariffe autostradali, specificando come la società concessionaria Strada dei parchi nei vari anni abbia presentato piani economici e finanziari che “prevedevano incrementi tariffari non sostenibili totalmente”.