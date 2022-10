Caro bollette, Natalini (Pd Celano): “Destinare 5 milioni di euro del fotovoltaico a famiglie e imprese”

Celano. “Destinare, da subito, i proventi che derivano dall’impianto fotovoltaico a famiglie e imprese di Celano”. Questa la posizione espressa dal Pd locale per porre argine agli aumenti del costo di gas ed energia che gravano su cittadini e attività commerciali e produttive.

“Bisogna agire rapidamente con aiuti e sostegni per far fronte al caro bollette” dichiara, in una nota, il segretario Ermanno Natalini. “Il periodo di crisi che stiamo vivendo, purtroppo, stando a quanto si apprende, sarà più intenso nei prossimi mesi. Diverse attività, anche a Celano, hanno rivisto giornate e orario di apertura proprio allo scopo di ridurre il consumo energetico e risparmiare sulle bollette. Stessa situazione stanno vivendo professionisti e intere famiglie. Per queste ragioni, riteniamo che il Comune di Celano debba porre in essere provvedimenti urgenti per indirizzare le risorse derivanti dall’impianto fotovoltaico di località Paduli, ad interventi diretti a sostegno dei nuclei familiari che sono in difficoltà, agli esercizi commerciali, a professionisti, bar e ristoranti e al tessuto associativo che svolge un ruolo di primo ordine a livello sociale e assistenziale, sportivo, culturale e di crescita della nostra città”.

“È noto che dal parco fotovoltaico affluiscono alle casse del Comune oltre 5milioni di euro l’anno. Tale somma rappresenta indubbiamente una risorsa importante e risolutiva per far fronte a questo periodo di emergenza, dove è a rischio l’intero tessuto sociale e produttivo della città. In questa ottica, chiediamo che questa nostra proposta venga fatta propria dagli amministratori comunali e già nelle prossime ore giunta e consiglio si attivino per mettere in atto gli atti conseguenti. L’appello lo rivolgiamo quindi a tutti i consiglieri, affinché si concretizzi tale proposta. A questa iniziativa, riteniamo debbano aggiungersi altre, a più ampio raggio, che vanno nella direzione di stanziare incentivi economici, a beneficio di soggetti privati, per il finanziamento di impianti fotovoltaici, solari termici, impianti a pompa di calore ed altre soluzioni di pari segno. Al contempo si avvii, inoltre, un virtuoso processo di valorizzazione, rigenerazione e efficientamento energetico di tutti gli immobili pubblici di proprietà comunale”. Ha così concluso il segretario Ermanno Natalini.