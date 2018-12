Caro Babbo Natale porta forza e coraggio ai volontari delle associazioni che si occupano delle persone in difficoltà

Caro Babbo Natale,

come ogni anno ti arrivano richieste da ogni parte del mondo. Non solo i piccoli, ma anche i grandi, ti chiedono qualsiasi cosa: dal giocattolo, allo smart – phone, dalla vacanza all’ultima borsa. Di richieste, insomma, ne ricevi tantissime e per questo anche noi vogliamo aggiungerci alla lunga lista di disideri da realizzare chiedendoti qualcosa di particolare: porta forza e coraggio ai volontari delle associazioni che si occupano delle persone in difficoltà.

Ogni giorno come redazione di un giornale on line che si occupa prettamente del territorio ci troviamo a scrivere e raccontare storie di solidarietà. Il mondo del volontariato nella Marsica è molto attivo e cammina spedito, nonostante i mille ostacoli verso la strada dell’altruismo. Potremmo fare mille esempi per parlare di quanto sia importante avere delle persone che si occupano di te nonostante non abbiano vincoli familiari, ne faremo, ma solo per questioni logistiche uno solo.

A Tagliacozzo nel 2011 ha aperto la casa famiglia “Dopo di noi” per volere dell’Anffas onlus di Avezzano. Una struttura autonoma, con giardino, stanze, sale ricreative e tutto quello che serve ai ragazzi che non hanno una famiglia in grado di prendersi cura di loro per vivere serenamente. Nel tempo la casa famiglia si è consolidata, ha superato molte difficoltà, ha sviluppato progetti impegnativi e ha dato il sorriso a tante persone sole.

Agli ospiti, alcuni più alcuni meno anziani, viene assicurato quotidianamente tutto quello di cui hanno bisogno da volontari e personale preparato, sempre sorridente e con molto spirito di altruismo. Il loro pensiero in questo Natale va a loro, va a queste persone che nella vita per lavoro o per spirito di altruismo hanno deciso di aiutare il prossimo facendoli sentire meno soli. Speriamo che babbo Natale possa portargli tanta forza per affrontare le difficoltà e dare sempre il meglio per chi è meno fortunato.