Caro autostrade, 104 sindaci scrivono al ministro De Micheli: aspettiamo da novembre un incontro

Carsoli. Non si arrendono i 104 sindaci di Abruzzo e Lazio che sono tornati a scrivere al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, per chiedere un incontro. Dal 30 novembre, infatti, i primi cittadini aspettano di essere convocati in piazza della Croce Rossa per avere delucidazioni sui rincari autostradali.

“Siamo a sollecitare la fissazione di un incontro nel pieno rispetto degli impegni assunti nella riunione del 21 ottobre”, hanno scritto i sindaci, “nella suddetta circostanza, infatti, la delegazione degli amministratori era stata salutata con la rassicurazione che, entro la data dei 30 novembre,

ovvero del termine ultimo fissato dal Ministero per la sospensione degli aumenti tariffari, sarebbe stata riconvocata per condividere il percorso amministrativo comune che dovrà portare al raggiungimento della soluzione strutturale al blocco definitivo degli aumenti della tariffa e alla velocizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell’intera tratta autostradale.

Purtroppo a oggi, nonostante l’impegno assunto e il tempo trascorso, alcuna convocazione è stata ricevuta dai sindaci. Sollecitiamo nel rispetto degli impegni assunti entro il corrente mese”.