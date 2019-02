Carnevale di Luco: vietati alcolici, bottiglie di vetro e bombolette spray. Ordinanza del sindaco

Luco dei Marsi. In vista della trentasettesima edizione del Carnevale Marsicano di Luco dei Marsi che si terrà sabato due Marzo, è stata pubblicata questa mattina sul sito del comune un’ordinanza (numero 9) che regola la vendita e l’uso di bottiglie di vetro, alcolici, lattine e bombolette spray. con la seguente ordinanza viene vietata la vendita durante tutta la durata della manifestazione, di bevande in confezioni quali vetro e alluminio.

Non si tratta però solo delle confezioni come lattine e bottigliette ma anche delle bombolette spray contenenti schiuma che, usate in maniera impropria, potrebbero danneggiare cose o altri partecipanti alla manifestazione. La precauzione presa probabilmente non farà la felicità dei commercianti ma è in linea con le direttive europee e con i decreti ministeriali che normano le manifestazioni e gli eventi in spazi aperti.