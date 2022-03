Carmen Consoli svela le date del tour: ad agosto al Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo

Tagliacozzo. C’è anche il Festival internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo tra le date del tour di Carmen Consoli. La cantatessa, come ama definirsi, da giugno ricomincerà a girare l’Italia con una serie di attesissimi appuntamenti.

Il “Volevo fare la rockstar Tour”, “Acustico” e “Femme Fatale” porterà sul palco insieme alla Consoli sette eccezionali musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte), e in alcune occasioni particolari, legate all’atmosfera e alle suggestioni del luogo, Carmen si esibirà in “Acustico” con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte, e in “Femme fatale”, in uno straordinario e infuocato duo femminile, chitarra e batteria, con Marina Rei.

Il tour partirà il 18 giugno da La Salle in Valle d’Aosta (Musicastelle) e proseguirà in un calendario in continuo aggiornamento per tutta l’estate tra i più grandi festival estivi e le più affascinanti location della penisola. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche una tappa nella Marsica. Il 14 agosto sarà a Tagliacozzo nell’ambito del Festival internazionale di Mezza Estate al quale il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta lavorando da mesi.