Caritas e Migrantes cercano personale qualificato, ecco come candidarsi

Avezzano. I servizi diocesani Caritas e Migrantes della diocesi di Avezzano si allargano. Le numerose sfide che quotidianamente vengono affrontate dai volontari e dagli operatori presenti richiedono un impegno più sostanzioso in termini di professionalità e disponibilità. Per raggiungere un numero più vasto di possibili candidati, Caritas e Migrantes hanno elaborato un avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti cui affidare incarichi di collaborazione: mediatori culturali, operatori sociali, psicologi, sociologi, esperti in diritto dell’immigrazione, insegnanti di italiano L2.

Queste le principali figure al momento richieste. Seppure si tratta di collaborazione lavorative, non si può non fare riferimento all’impegno professionale vissuto come attenzione al prossimo, alla giustizia sociale ed economica, alla costruzione attiva della pace.

È opportuno, dunque, che le candidature evidenzino nei curricula anche il personale approfondimento delle tematiche sopra descritte e le esperienze di volontariato già nel bagaglio individuale. L’avviso e gli estremi del procedimento possono essere reperiti, oltre che nel centro ascolto Caritas in via Bagnoli 65 ad Avezzano, tramite questo modulo.