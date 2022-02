Carenza personale negli ospedali, Asl: “Nessun allarme, ecco tutti i nuovi medici e infermieri assunti”

L’Aquila. Sull’allarme sociale che si è creato negli ultimi giorni in merito alle carenze di personale, dopo l’annuncio di sindacati e di esponenti del mondo della politica, la Direzione Aziendale della Asl1 precisa che “la macchina amministrativa è in piena attività per reclutare personale, tramite concorsi e avvisi pubblici, da assegnare a ospedali e servizi del territorio al fine di migliorare le prestazioni in tutta la provincia”.

“Sono stati già espletati avvisi pubblici per l’assunzione di 13 medici a tempo determinato e altri avvisi sono in corso per il reclutamento di ulteriori 23 professionisti”; scrive in una nota la Asl, “sul fronte dei concorsi (quindi rapporti di lavoro a tempo indeterminato) la Asl della provincia dell’Aquila sta per ultimare le prove d’esame (entro il mese corrente) per assumere 13 medici per la chirurgia generale, e per altri 52 medici sono già state avviate le procedure di concorso, come pure per farmacisti e psicologi.

Inoltre è in corso la sottoscrizione, con medici delle diverse branche, di 17 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda gli infermieri, nei primi due mesi dell’anno, ne sono stati già assunti 33 e altri 30 sono già stati chiamati per prendere servizio. Nel complesso, quindi, parliamo di un numero importante di dirigenti in via di assunzione”.

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA LUGLIO 2021

Il report diffuso della Asl

Assunti

3 dirigenti medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

1 dirigente medico di Radiodiagnostica

3 dirigenti medici di medicina interna

1 dirigente medico di malattie infettive

1 dirigente medico di reumatologie

3 dirigenti medici di Pediatria

1 dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia

33 Infermieri + 30 in corso di assunzione

Avvisi in via di espletamento

4 dirigenti medici di malattie infettive

1 dirigente medico di urologia

1 dirigente medico di Radiodiagnostica

6 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione

5 dirigenti medici di cardiologia

2 dirigenti medici di geriatria

3 dirigenti medici di psichiatria

1 dirigente medico di chirurgia vascolare

1 dirigente medico di Otorinolaringoiatria

Concorsi in via di espletamento

13 dirigenti medici di chirurgia generale

13 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione

1 dirigente medico di Radiodiagnostica

1 dirigente medico di Neuropsichiatria infantile

2 dirigenti medici di Psichiatria

15 dirigenti medici di medicina interna

6 dirigenti medici di Igiene e medicina Preventiva

1 dirigente medico di Neurologia

2 dirigenti medici di Neonatologia

4 dirigenti psicologi

1 dirigente Analista

3 dirigenti medici di Medicina Interna per la Medicina Penitenziaria

2 dirigenti medici di Nefrologia

2 dirigenti medici di Medicina Legale

5 dirigenti farmacisti

Co. Co. Co. in via di espletamento

1 dirigente medico di ostetricia e ginecologia

1 dirigente medico di cardiologia

1 dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

8 dirigenti medici abilitati

1 dirigente medico di malattie infettive

3 dirigenti medici di Neurologia

2 dirigenti medici di medicina interna

1 tecnico della prevenzione

1 dirigente medico in quiescenza pronto soccorso