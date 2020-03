Carenza di mascherine, camiceria marsicana avvia la produzione

Oricola. La nota azienda Lamura Club produttrice di camice su misura e standard nota in tutta Italia, in relazione al difficile momento e per sopperire alla carenza di mascherine che risultano essere introvabili, cambia la linea di produzione della filiera aziendale e dalle camicie, in questo momento di emergenza, sta producendo mascherine. Imprenditori attenti, che stanno costituendo ancora oggi più che mai un lustro per il nostro territorio della Piana del Cavaliere.

Angela Lamura ha creato la prima mascherina con i colori della Repubblica, bianca rossa e verde e poi ieri le predisposizioni e poi il team oggi è al lavoro a pieno regime. Le mascherine sono prodotte in cotone, come spiega l’imprenditore Gianluca Lamura, e possono essere lavate, igienizzate e riutilizzate. Sono state organizzate le spedizioni proprio per evitare concentrazione di pubblico. Quindi per ogni informazione si può contattare il seguente numero 0863 900030

Ricordiamo comunque che la mascherina è solo una mera protezione, sono fatte salve pertanto tutte le indicazioni previste dalle vigenti normative. Vanno rispettate le distanze di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra, nonchè tutto quanto previsto dai vigenti decreti per l’emergenza in atto.