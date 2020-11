Carenza di bombole d’ossigeno a Trasacco, il sindaco si appella ai cittadini: chi le ha le porti nelle farmacie

Trasacco. C’è carenza di bombole d’ossigeno a Trasacco e il sindaco chiede ai cittadini di portare in farmacia quelle vuote.

“Sono stato informato”, scrive in una lettera alla cittadinanza Cesidio Lobene, “che nelle farmacie del nostro territorio esiste, come del resto in molte regioni d’Italia, un problema legato al reperimento delle bombole di ossigeno. Le farmacie non riescono a soddisfare le richieste avanzate da chi è affetto da specifica patologia ma anche da pazienti positivi al covid-19 in cura domiciliare. Una situazione dovuta non alla mancanza di ossigeno ma alla carenza di bombole”.

“È per questo motivo”, sottolinea il primo cittadino,”che chiedo la collaborazione di tutti coloro che hanno bombole vuote in casa, anche solo per dimenticanza, di portarle in qualsiasi farmacia del territorio comunale. Questo atto di generosità verso gli altri”, conclude, “può fare la differenza e salvare vite umane”.