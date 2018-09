Carabinieri in Comune a Celano, acquisiti nuovi documenti sull’affidamento di servizi

Nel corso dei controlli sono stati prelevati dei documenti utili agli accertamenti. A giugno le acquisizioni erano state due molto ravvicinate e sempre messe in atto dai militari dell’Arma. I carabinieri sono tornati quindi a palazzo di città e hanno cercato nuova documentazione, probabilmente documenti non disponibili al momento degli altri sopralluoghi. Fino a ora erano state acquisite delibere per i lavori pubblici e iniziative culturali.

Gli appalti già presi di mira sono quelli relativi a progettazione di alcune scuole, come la Tommaso da Celano, quella di via Granatieri di Sardegna, e anche l’Auditorium comunale, e a quelle per l’affidamento degli incarichi a professionisti ingegneri, appalto per l’acquisto di porte e infissi per un edificio pubblico e interventi per la riqualificazione di alcuni quartieri e interventi per aree verdi e parchi giochi, anche delibere legate al personale.

Nei giorni scorsi oltre alle progettazioni e ai lavori pubblici, soprattutto per le scuole, sono stati prelevati documenti su iniziative di carattere culturale. Celano è anche centrale di committenza di diversi comuni del circondario.