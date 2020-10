Carabiniere aggredito, confermata condanna a 3 anni e 4 mesi per domenicano con reddito di cittadinanza

Avezzano. Carabiniere aggredito ad Avezzano, confermata condanna a 3 anni e 4 mesi del cittadino originario della Repubblica Domenicana accusato dell’aggressione.

L’aggressione era avvenuta lo scorso 19 giugno davanti la Caritas della città e Vito La Mendola, il carabiniere aggredito, aveva riportato la frattura del naso e della mandibola. A Gustavo Ferneli Morrobel Rodriguez, 41 anni, era stato anche revocato il reddito di cittadinanza, così come richiesto dal pubblico ministero in primo grado.

L’uomo delle forze dell’ordine era intervenuto per proteggere i passanti da una persona pericolosa, che stava dando in escandescenza in centro. Poi una reazione inconsulta e l’aggressione al militare mentre tentava di bloccare lo straniero, un dominicano che era fuori di sé e senza controllo. E’ stato così ferito.