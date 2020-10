Carabiniere a Carsoli positivo al test rapido, si attende ora l’esito del tampone

Carsoli – Un carabiniere in servizio a Carsoli è risultato positivo al test rapido. Ma considerato che l’attendibilità del test non è esaustiva, ora si è in attesa dell’esito del tampone nasofaringeo che è stato praticato al rappresentante le forze dell’ordine.

Il fatto è stato reso noto anche al Sindaco di Carsoli, ed il comando di Carsoli è in stato di allerta – come spiegato dal Capitano Silvia Gobbini comandante la compagnia di Tagliacozzo – al fine di seguire, nel caso in cui si venisse confermata la positività al covid dal tampone, nel seguire tutte le procedure di rito previste dalla Asl per quanti in forza al comando.