Capriolo corre in autostrada, la polizia “lo scorta” per metterlo in salvo (video)

Carsoli. Una pattuglia del distaccamento di polizia stradale di Carsoli, intorno alle 23 di ieri, sull’Autostrada A/25, si è trovata a misurarsi con un utente davvero speciale: al km 74, in direzione Roma – Pescara, ha intercettato un capriolo vagante, la cui pericolosa permanenza in corsia era stata segnalata dal Centro Operativo Autostradale.

La polizia ha invitato subito gli utenti, che in quel momento transitavano in autostrada, di rallentare e gli agenti sono arrivati subito sul posto per far sì che l’animale, che era visibilmente terrorizzato, potesse tornare in sicurezza, allontanandosi dalla carreggiata.

Utilizzando le torce e le bandierine segnaletiche fluorescenti in dotazione, gli agenti sono riusciti a far spostare l’animale dal centro della strada, fino alla recinzione laterale, che chiaramente il capriolo è riuscito a scavalcare con un semplice balzo.

“Per il capriolo sicuramente tanto spavento: per gli utenti della strada la raccomandazione a mantenere una velocità adeguata, specie nelle ore notturne”, scrive la polizia stradale del compartimento Abruzzo e Molise, “recentissimi e tragici episodi hanno evidenziato la pericolosità dell’attraversamento di animali su tutto il territorio nazionale. Il soccorso è una della attività che la Polizia Stradale assicura quotidianamente sulla strada”.