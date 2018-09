Cappadocia festeggia i Borghi Autentici con due giorni tra sapori tradizionali e galà equestre

Cappadocia. Due giorni per festeggiare i Borghi Autentici tra sapori tradizionali e galà equestre. A Cappadocia, a partire da domenica prossima, saranno molte le attività e gli incontri per festeggiare la “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici”.

Si partirà con un incontro, dalle 9.30, sulla “sana e buona alimentazione partendo dall’ecosistema locale”, in cui interverrà la dottoressa Manuela Cozzi, agronomo ed esperta di alimentazione e filiere corte.

Nella stessa giornata prenderà il via il concorso di dolci tipici locali, evento in cui i cittadini del borgo si sfideranno in una gara di dolci tipici per far rivivere insieme le buone ricette della tradizione locale.

Tra cibo locale e mercatino a kilometro zero, la giornata si concluderà con la Giostra cavalleresca, momento di rievocazione storica con spettacoli equestri.

Altro appuntamento atteso nei due giorni di festa il “Galà Equestre”, organizzato dal Comune di Cappadocia e dall’associazione “Insieme con la gente”, che partirà sabato, dalle 21.00, con l’inizio dello spettacolo. Domenica ci sarà la gara di “Gimkana Western“, seguito da un pranzo organizzato dalla pro loco. Alle 15 ci sarà l’esibizione equestre.

Tutti gli incontri e le attività si svolgeranno nella frazione di Petrella Liri, nella piazza lungo via Vittorio Veneto.