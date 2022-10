Caporalato e sfruttamento degli immigrati continuano a preoccupare, al via lotta all’illegalità

L’Aquila. Si è insediato alla Prefettura dell’Aquila, il Tavolo permanente per per il monitoraggio del fenomeno del caporalato, costituito nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Cinzia Torraco, hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dell’Inps, dell’Inail, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Regione, della Provincia, del Comune dell’Aquila, dell’Ufficio Scolastico provinciale, della Asl, della Camera di Commercio, di Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori e Cgil, Cisl e Uil.

L’organismo, che si colloca tra le iniziative previste dal protocollo nazionale sottoscritto tra i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Agricole e l’Anci, ha come finalità quella di essere un punto di raccordo e riferimento, a livello provinciale, per il monitoraggio del fenomeno e l’analisi dei dati e bisogni rilevabili in sede locale.

Dall’esame della situazione sono emersi numerosi spunti di riflessione riguardanti i temi della regolarità e della certificazione delle imprese e delle aziende, anche attraverso l’adesione alla sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità; dell’intermediazione lecita tra aziende e lavoratori; dell’opportunità della diffusione presso i luoghi di lavoro e presso i centri di accoglienza di filmati esplicativi delle principali condizioni di lavoro da garantire e degli indici di sfruttamento dei prestatori di lavoro, realizzati dall’Ispettorato del Lavoro; dei progetti di legalità in collaborazione con il mondo scolastico e, in generale, della necessaria condivisione tra tutti i soggetti presenti all’incontro di ogni tipo di criticità legata al fenomeno.

Il dibattito aperto oggi sarà oggetto di monitoraggio nei prossimi incontri del Tavolo Permanente.