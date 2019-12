Capodanno scintillante da Mima in un’atmosfera da favola nel cuore del borgo di Rosciolo

Volete trascorrere un capodanno in un’atmosfera da favola? Nel borgo di Rosciolo dei Marsi troverete qualcosa che fa per voi! La notte di San Silvestro sta arrivando e in tanti si stanno chiedendo cosa fare. C’è qualcuno che ha pensato di creare qualcosa di magico e di familiare al tempo stesso per permettere a tutti di trascorrere l’ultima notte dell’anno con il sorriso sulle labbra.

Mima, ristorante nel cuore della frazione di Magliano dei Marsi dall’atmosfera retrò con un tocco chic, ha preparato una serata indimenticabile sia per i grandi, sia per i più piccini. Nel locale di Rosciolo, dove protagonista è la tradizione mixata con l’innovazione, si respira già un’aria di festa! Lo chef e lo staff hanno ideato un percorso culinario frizzante, adatto per salutare il nuovo anno con un pizzico di estrosità.

Nel menù da favola, dove potete trovare acqua aromatizzata al profumo di menta, cheesecake salate, crostini con scaglie di burro chiarificato e alici, ma anche tagliatelle al cacao, pecorino e granella di pistacchio e filetto di maiale miele e zenzero, sarà accompagnato da un pandoro rivisitato e da un clima di festa e familiarità.

Per i bambini ci sarà un menù a parte con pasta dai formati ironici condita con pomodoro fresco, cotoletta e patatine. Non mancheranno poi varianti per vegetariani e celiaci. Insomma la risposta all’annoso dilemma “Cosa fai a capodanno?” ce l’avete a pochi chilometri da casa. Per info e prenotazioni 371.3631230