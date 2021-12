Capitolo uno del manuale del gourmet intelligente: non perdere le offerte di fine anno di MeFuGo di Avezzano!

Apriamo il manuale dell’appassionato di enogastronomia che ama spendere i propri soldi nella maniera giusta. Al capitolo uno c’è scritto: “andare da MeFuGo subito dopo Natale e comprare tutto quello che si trova!“. Come ogni anno, infatti, negli ampi e confortevoli spazi del punto vendita di Via Copernico ad Avezzano (ex-palaghiaccio) gli amici della famiglia Sabatini – alias MeFuGo, il Mercato Futuristico del Gusto – mettono in promozione tutta la merce, per far spazio al catalogo del nuovo anno. Si tratta di un’occasione unica per acquistare con sconti che arrivano anche al 50% prodotti prelibati, di altissima qualità, tra cui marchi stranoti a tutti gli appassionati del buon gusto a tavola. E quindi dolci delle feste, con gli imperdibili panettoni artigianali di cui abbiamo più volte parlato in queste pagine, ma anche tante ghiottonerie salate, paste, oli e, ovviamente, bottiglie per tutte le occasioni.

Chiosa dell’autore: questo potrebbe essere solo un classico annuncio commerciale (e lo è…), ma, per quel che vale il parere di un presunto “esperto” di enogastronomia, mi sento davvero di raccomandare una capatina da MeFuGo. Ci sono tantissime prelibatezze a prezzi di costo o poco più, che scontano solo il fatto di andare tra poco “fuori stagione”, per lasciare posto alle novità del 2022. Ma se un magazzino sempre fornito e aggiornato come il loro deve tener conto di queste dinamiche, noi, come semplici consumatori, possiamo approfittarne… non perdete questa occasione!

#adv